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ТАСС

Глава МИД ФРГ заявила о выделении дополнительно €40 млн на поддержку Украины

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo, Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP

Анналена Бербок пообещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("зеленые") во время состоявшейся во вторник поездки в Харьков сообщила о выделении Германией дополнительно €40 млн на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву.

"Мы будем вас поддерживать до тех пор, пока вы в нас будете нуждаться", - приводит ее слова агентство DPA. "Мы не ослабим усилий в вопросе дальнейшей нашей военной поддержки с целью спасения человеческих жизней", - утверждала Бербок.

Как планируется, €20 млн будут направлены на оказание зимней помощи, в частности предоставление генераторов, а также разминирование. Еще €20 млн, по словам Бербок, будут направлены на расширение сети спутникового интернета Starlink. За счет этих средств может быть профинансировано строительство примерно 10 тыс. терминалов по приему сигнала, причем треть из них, как пишет DPA, будет в распоряжении ВСУ.

Во вторник Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков, став первой из членов кабмина Германии, кто посетил восточную Украину после начала специальной военной операции России (СВО). Ее сопровождали украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины в Берлине Алексей Макеев. Визит длился около 4,5 часа. Глава МИД ФРГ, как практически и все руководство "зеленых", придерживается жесткой линии по отношению к России, активно поддерживает поставки оружия Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении СВО в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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