Глава ОСК Алексей Рахманов возглавил Выборгский судостроительный завод

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов с 10 января избран временно исполняющим обязанности генерального директора Выборгского судостроительного завода (ВСЗ, входит в ОСК).

Согласно сообщению ВСЗ, соответствующее решение принял совет директоров верфи на заседании 8 января.

Совет директоров ВСЗ также досрочно освободил от должности предыдущего генерального директора предприятия Александра Соловьева.

"В целях повышения управляемости ключевыми активами группы ОСК инициированы корпоративные мероприятия, включающие передачу функций единоличных исполнительных органов в управляющую компанию. Выборгский судостроительный завод - первое общество группы ОСК, с которого начались мероприятия по изменению системы управления", - прокомментировали кадровые решения в пресс-службе ОСК.

"При этом Алексей Рахманов остается в должности генерального директора АО "ОСК" как управляющей компании", - почеркнули в корпорации.

Рахманов ранее озвучивал планы структурных изменений ОСК. Речь шла об изменении структуры управления корпорацией по модели управляющей компании.

Выборгский судостроительный завод специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, а также судов обеспечения морских платформ. Предприятие входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".