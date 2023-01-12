Главы МИД Франции и Дании обсудили усиление помощи Украине

Франция приветствовала новое и более активное участие Дании в Европейской политике безопасности и обороны, сообщили в Париже

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила во вторник со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном наращивание помощи, в том числе военной, для Украины, а также региональные кризисы и европейскую энергетику. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

"Министры провели обмен мнениями о последних событиях в конфликте на Украине и подчеркнули необходимость наращивания помощи Киеву на всех уровнях - гуманитарном, гражданском, финансовом и военном - и в долгосрочной перспективе. В этой связи Франция приветствовала новое и более активное участие Дании в Европейской политике безопасности и обороны", - говорится в заявлении.

В распространенном документе не уточняется, какие конкретные шаги по оказанию помощи Украине обсуждали стороны. Ранее сообщалось, что Париж и Копенгаген ведут переговоры о передаче Киеву шести самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar из числа артиллерийских установок, ранее заказанных Данией, в дополнение к уже переданным Францией 18 САУ этой модели.

Помимо Украины министры затронули ряд региональных тем, в частности ситуацию в Иране. Они заявили о необходимости усиливать давление на руководство исламской республики. Кроме того, отвечая на вопрос журналистов на брифинге во вторник о возможности признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией, в пресс-службе французского МИД заявили, что "не исключают никаких мер" в их отношении и сейчас "Франция работает со своими европейскими партнерами над новыми санкциями".

Среди других обсуждавшихся тем - сотрудничество в Африке, в частности в зоне Сахеля и Гвинейского залива, "сильный и амбициозный ответ" Европы на стоящие перед ней вызовы в сфере энергетики и климата. Также министры договорились интенсифицировать экономическое сотрудничество между двумя странами.