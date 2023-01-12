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Приштина планирует военные учения СБК с блоком НАТО

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Северная часть Косовска-Митровицы
Северная часть Косовска-Митровицы.
Источник изображения: © Sputnik

Военизированные СБК (Силы безопасности Косово) будут не просто принимать участие в учениях Defender-Europe 2023, но и занимаются планированием совместно с НАТО этих многонациональных мероприятий, заявил Арменд Мехай, так называемый министр обороны самопровозглашенной республики.

"СБК бок о бок с американскими силами и другими союзниками завершают этап планирования совместных учений Defender-Europe 2023. Группа планирования СБК вместе с представителям США и других союзных стран проводит заключительную четырехдневную конференцию по планированию учений в Будапеште", — такую запись сделал Мехай в одной из соцсетей.

Самопровозглашенная республика Косово в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН не может иметь собственную армию. Власти в Приштине при поддержке Североатлантического блока ведут оснащение и обучение СБК с целью перевода их в масштабные ВС, против чего протестуют власти Сербии. По закону о СБК, принятому в конце 2018 года, предусмотрен личный состав сил количеством в 5 тысяч человек.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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