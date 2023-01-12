Главы МИД Эстонии, Польши и Финляндии обсудили помощь Украине

Как отметил Урмас Рейнсалу, варианты помощи, в частности, включают использование замороженных российских активов

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе телефонного разговора обсудил с финским и польским коллегами Пеккой Хаависто и Збигневом Рау варианты помощи Украине, включая использование замороженных российских активов. Об этом глава эстонского МИД написал во вторник в своем Twitter.

"Сегодня говорил со Збигневом Рау и Пеккой Хаависто о дальнейшей поддержке Украины , включая поиск способа использовать замороженные российские активы для помощи. Мы также должны ограничить цены на нефть, чтобы прекратить финансирование конфликта Россией и обеспечить ее привлечение к ответственности", - написал Рейнсалу.

Ранее в декабре премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам - членам ЕС необходимо продолжить работу "по использованию замороженных активов России". По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти €20 млн.