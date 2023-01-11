Севмаш изготовит подшипники для ледоколов

Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022.

На Севмаше (входит в ОСК) спроектировали главный упорный подшипник валопровода для универсального атомного ледокола «Чукотка». Судно строится на Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге по проекту 22220.

Разработкой комплекта рабочей документации занималось проектно-конструкторское бюро «Севмаш». Было получено техническое задание на три подшипника. В настоящее время ведется подготовка производства. Научно-технологическое управление предприятия разработало технологический процесс изготовления и испытаний подшипников.

Специально для производства крупногабаритных изделий модернизируется производство. В механическом цехе усовершенствуется участок заливки вкладышей баббитом (специальный сплав, в состав которого входит олово, медь и другие элементы) - будет установлена новая камерная электрическая печь, позволяющая увеличить габариты термообрабатываемых деталей.

Расчётный вес одного изделия 25 тонн. Планируется, что это будут самые большие подшипники в истории предприятия. В работе над проектом задействована внутризаводская кооперация - 14 цехов и 10 подразделений Севмаша.

Предприятием также разработана документация на главный упорный подшипник для атомного ледокола «Арктика», планируется заключение договора на поставку подшипников для ледокола «Лидер».

Северодвинск © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»