Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Севмаш изготовит подшипники для ледоколов

395
0
0
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022.
Источник изображения: sam7 / forums.airbase.ru

На Севмаше (входит в ОСК) спроектировали главный упорный подшипник валопровода для универсального атомного ледокола «Чукотка». Судно строится на Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге по проекту 22220.

Разработкой комплекта рабочей документации занималось проектно-конструкторское бюро «Севмаш». Было получено техническое задание на три подшипника. В настоящее время ведется подготовка производства. Научно-технологическое управление предприятия разработало технологический процесс изготовления и испытаний подшипников.

Специально для производства крупногабаритных изделий модернизируется производство. В механическом цехе усовершенствуется участок заливки вкладышей баббитом (специальный сплав, в состав которого входит олово, медь и другие элементы) - будет установлена новая камерная электрическая печь, позволяющая увеличить габариты термообрабатываемых деталей.

Расчётный вес одного изделия 25 тонн. Планируется, что это будут самые большие подшипники в истории предприятия. В работе над проектом задействована внутризаводская кооперация - 14 цехов и 10 подразделений Севмаша.

Предприятием также разработана документация на главный упорный подшипник для атомного ледокола «Арктика», планируется заключение договора на поставку подшипников для ледокола «Лидер».

Северодвинск © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Севмаш
Проекты
10510 Лидер
Арктика
Похожие новости
03.03.2021
Конструктор "Варан". Плюсы модульного подхода
22.10.2020
Годовой отчет ОСК за 2019 год
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
30.11.2018
Дмитрий Медведев провел совещание по строительству ледокольного флота на Балтийском заводе
01.09.2017
Ледокол будущего расколол судостроение
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО