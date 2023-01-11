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ТАСС

В Италии заявили, что Рим и Токио будут поддерживать Украину

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Источник изображения: © AP Photo / Leon Neal/Pool

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, они также будут работать над укреплением экономической безопасности, цепочек поставок, бороться с изменением климата

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Италия и Япония будут обеспечивать полную поддержку Украине, а также работать над укреплением экономической безопасности, цепочек поставок, бороться с изменением климата. С таким заявлением выступила на пресс-конференции премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи с японским коллегой Фумио Кисидой.

"Помимо обеспечения полной поддержки Украины, мы хотим работать с японским председательством [в Группе семи] над рядом приоритетов, предложенных Токио, таких как сохранение международного порядка, основанного на правилах, укрепление экономической безопасности, цепочки поставок, борьба с изменением климата", - сказала Мелони. Премьер Италии также добавила, что "ядерная и ракетная программы КНДР продолжают вызывать большую обеспокоенность".

Япония в нынешнем году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия. 

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