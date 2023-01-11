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У Китая начались проблемы на Марсе

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Марсоход Zhurong
Марсоход Zhurong.
Источник изображения: ria.ru

Китайский марсоход Zhurong, вероятно, не вышел на связь. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на газету South China Morning Post, источники которой утверждают, что наземным командам не удается выйти на связь с марсоходом, с 18 мая находящимся в гибернации.

SpaceNews пишет, что Zhurong перешел в этот режим из-за низкой температуры на поверхности Марса. Проблемы со связью, считают журналисты, могли начаться из-за песчаных бурь, снизивших выработку электроэнергии ровером.

Авторы статьи напоминают, что изначально Zhurong должен был проработать на поверхности Марса три месяца, однако находится там уже более года.

Отмечается, что проблемы наблюдаются и у аппарата Tianwen-1, находящегося на орбите вокруг Марса, поскольку команде специалистов не удается получить данные с него. Не исключено, что подобные события могут повлиять на будущие китайские миссии, предполагающие, в частности, доставку на Землю образцов марсианского грунта.

В июне прошлого года издание заметило, что Китай решил обогнать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю.

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Страны
Китай
США
Проекты
Марс
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