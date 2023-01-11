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ТАСС

CNN: украинских военных начнут обучать управлению Patriot в США на следующей неделе

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Источник изображения: topwar.ru

Обучение займет "несколько месяцев", сообщила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер

ТАСС, 10 января. Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников США.

По их данным, обучение будет проходить на военной базе Форт-Силл (штат Оклахома). Оно займет "несколько месяцев", передает телеканал слова заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил с речью. К визиту Зеленского было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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