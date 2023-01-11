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Известия.ru

В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Медведев создал рабочую группу по контролю за производством вооружений

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 10 января, рассказал о создании рабочей группы при Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных вооружений.

«В рамках тех полномочий, которые теперь на меня возложены, я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества», — подчеркнул он во время заседания такой рабочей группы.

Медведев выразил надежду, что новая структура даст возможность реализовывать «намеченные планы и контрольные мероприятия более эффективно, оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию усилий органов власти и организаций».

«Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа (ГОЗ. — Ред.)», — сказал он.

Кроме того, зампред Совбеза указал на недопустимость срыва сроков в ходе выполнения задач гособоронзаказа.

«Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть», — обратил внимание российский политик, предупредив, что если возникнет необходимость, то будут применяться новые меры уголовного наказания при срыве сроков.

26 декабря 2022 года был опубликован указ, согласно которому президент России Владимир Путин назначил Медведева зампредом Военно-промышленной комиссии РФ.

23 декабря Министерство обороны уведомило о значительном увеличении ГОЗа по линии концерна «Калашников» в 2023 году.


Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что гособоронзаказ 2022 года предприятия выполнили в полном объеме, пообещав исполнить работу в 2023-м не менее результативно.

Ранее, 2 ноября, Путин заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил России должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Специальная военная операция РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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Россия
Украина
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
11.01.2023 10:22
А что  в  нормальном состоянии  правительства и МО  нет   никаких  структур, которые  занимаются  производством  вооружений и контролем за исполнением  оборонзаказа? Сильно  напоминает  имитацию  бурной  деятельности. Еще  одну  контрольную комиссию, для  контроля  за  работой другой  комиссии.
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