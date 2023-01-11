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ТАСС

Медведев заявил, что оппоненты модернизируют советские Т-72 для Украины

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Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022
Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022.
Источник изображения: anna-news.info

По словам замглавы Совбеза РФ, Россия должна действовать быстрее и эффективнее

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Противники РФ модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должна действовать быстрее и эффективнее. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

"Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача эта, действительно, актуальная. Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72", - сказал он. "Подчеркиваю: не каких-то иностранных танков, а Т-72 для того, чтобы их поставлять на Украину из советского наследия, то есть, по сути, наши противники занимаются тем же самым, и мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее", - добавил Медведев.

Замглавы СБ РФ напомнил, что российский ОПК начал модернизацию танков в прошлом году. Он отметил, что эта работа была сопряжена с определенными проблемами. "Я жду доклада на эту тему. Не так давно прошло совещание на эту тему под руководством президента, где обсуждались все вопросы с руководителями оборонных предприятий. Сегодня сконцентрируемся именно на результатах выпуска бронетанковой техники в 2022 году и перспективах на 2023 год", - сказал он. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Компании
ВПК РФ
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Медведев Дмитрий
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