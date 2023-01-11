Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге.

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге и провел совещание

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, видео с кадрами из поездки политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Во время посещения предприятия Медведев осмотрел военную технику, расположенную на предприятии. Также зампредседателя Совбеза провел совещание с представителями отрасли.

"Мы с вами продолжим нашу работу по контролю за производством военной техники и вооружений. Сегодня проводим первое совещание в этом году", - сказал Медведев на совещании.