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РИА Новости

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге и провел совещание

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, видео с кадрами из поездки политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Во время посещения предприятия Медведев осмотрел военную технику, расположенную на предприятии. Также зампредседателя Совбеза провел совещание с представителями отрасли.



"Мы с вами продолжим нашу работу по контролю за производством военной техники и вооружений. Сегодня проводим первое совещание в этом году", - сказал Медведев на совещании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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