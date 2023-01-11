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ТАСС

Слуцкий заявил, что Украина становится центром утилизации старого вооружения Запада

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Как считает глава комитета Госдумы по международным делам, для Киева это способ сохранить политические позиции, раздувая миф о российской агрессии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Украины открыто признают, что готовы принимать от Запада вооружения с истекшим сроком годности, для них это способ сохранить политические позиции, раздувая миф о российской агрессии. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналу Newsweek заявил, что западные страны поставляют вооружения, срок годности которых уже истек, при этом в Киеве готовы принять их, чтобы "отправить в нужном направлении".

"Киевский режим бравирует превращением своей страны в утилизационный центр для военного хлама, благодаря чему обогащается западный военно-промышленный комплекс, в первую очередь американский", - сказал Слуцкий.

По его словам, украинские власти "устраивает то, что гореть в этих бронеавтомобилях, погибать под ударами российских ракет и дронов будут украинские солдаты".

"Для [президента Украины Владимира] Зеленского поставки военной помощи Западом - это способ сохранить власть, раздувая миф о российской агрессии", - резюмировал глава комитета. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
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