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Решение о передаче Киеву танков может быть принято 20 января в Рамштайне

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Танк М1 «Абрамс»
Танк М1 «Абрамс».
Источник изображения: © AP Photo / Jan Pitman

Решение о передаче Киеву танков, в том числе Challenger 2 и Leopard 2, может быть принято 20 января в Рамштайне на встрече министров обороны западных стран. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков (Украине), включая британские Challenger, немецкие Leopard 2, а также некоторые бронетранспортеры, БМП Bradley, французские и немецкие БМП", - сказал Порошенко в эфире телеканала Sky News.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники ранее сообщало, что встреча в формате "Рамштайн" запланирована на середину января и может стать важным событием.

В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Лондон рассматривает возможность поставки Киеву британских танков Challenger 2.

Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Bradley
Challenger 2
Leopard-2
Проекты
NATO
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