Решение о передаче Киеву танков может быть принято 20 января в Рамштайне

Решение о передаче Киеву танков, в том числе Challenger 2 и Leopard 2, может быть принято 20 января в Рамштайне на встрече министров обороны западных стран. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков (Украине), включая британские Challenger, немецкие Leopard 2, а также некоторые бронетранспортеры, БМП Bradley, французские и немецкие БМП", - сказал Порошенко в эфире телеканала Sky News.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники ранее сообщало, что встреча в формате "Рамштайн" запланирована на середину января и может стать важным событием.

В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Лондон рассматривает возможность поставки Киеву британских танков Challenger 2.

Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины.