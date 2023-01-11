Зеленский обсудил с главой Евросовета потребности Украины в вооружении

Шарль Мишель ранее сообщил, что Евросоюз и страны - члены сообщества совместно выделили уже €50 млрд в качестве помощи Украине

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребности Киева в вооружении.

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета @CharlesMichel проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении", - написал он в своем Twitter.

Во вторник Мишель на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и ЕС сообщил, что Евросоюз и страны - члены сообщества совместно выделили уже €50 млрд в качестве помощи Украине.