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ТАСС

Зеленский обсудил с главой Евросовета потребности Украины в вооружении

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: AP Photo/Jean-Francois Badias

Шарль Мишель ранее сообщил, что Евросоюз и страны - члены сообщества совместно выделили уже €50 млрд в качестве помощи Украине

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребности Киева в вооружении.

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета @CharlesMichel проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении", - написал он в своем Twitter.

Во вторник Мишель на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и ЕС сообщил, что Евросоюз и страны - члены сообщества совместно выделили уже €50 млрд в качестве помощи Украине. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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