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ТАСС

Космонавт взял анализ крови у коллеги на борту МКС в рамках эксперимента "Нейроиммунитет"

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

По словам Дмитрия Петелина, эксперимент включал суточный мониторинг ЭКГ, оценку двигательной активности в течение двух дней

МКС, 10 января. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели второй этап космического эксперимента "Нейроиммунитет" для получения научных знаний о стадиях физиологической адаптации человека к невесомости во время длительных космических полетов, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, эксперимент включал суточный мониторинг ЭКГ, оценку двигательной активности в течение двух дней. Также Петелин произвел забор крови из вены у коллеги Сергея Прокопьева. В прошлый раз эксперимент проходил три месяца назад. Как отметил Петелин, навык забора крови за это время сохранился.

"Было много тренировок на Земле как на специальных тренажерах-имитаторах кожи, так и на добровольцах из состава наших инструкторов из медицинского управления Центра подготовки космонавтов", - сказал он, уточнив, что Прокопьев не брал у него анализ крови.

Затем биологический материал направляют в специальную центрифугу и замораживают. В таком виде он хранится до возвращения на Землю и передачи ученым.

Научный эксперимент "Нейроиммунитет", как полагают ученые, поможет расшифровать механизм изменений в иммунной системе в ходе космического полета. В процессе эксперимента космонавтов обследуют два раза до полета, три раза во время полугодового полета или шесть раз в течение более длительного полета и четыре раза после него.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин. 

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