Исход военного конфликта на Украине определяется не только на поле боя

Дневник: выборы в США, России и на Украине в 2023 году повлияют на исход конфликта

Выборы по всему миру определят исход военного конфликта на Украине, пишет "Дневник". Голосования в России, США, на Украине и Тайване имеют решающее значение для хода противостояния в 2023 году и могут оказаться не менее важными, чем события на поле боя.

Иван Крастев

Принято считать, что войны заканчиваются за столом переговоров. Однако часто они заканчиваются или замораживаются у избирательной урны. Там завершилась война Америки во Вьетнаме, там положили конец войне Франции в Алжире, и только поражение Слободана Милошевича на выборах 2000 года фактически остановило войну в бывшей Югославии.

С нынешним российско-украинским конфликтом связано несколько ключевых выборов, которые состоятся в 2024 году. Голосования в России, Украине, Тайване и США имеют решающее значение для хода конфликта в 2023 году. Итоги этих выборов могут определить, как будет выглядеть будущий международный порядок.

В марте 2024 года в России и Украине пройдут президентские выборы. Нужно богатое воображение, чтобы представить, что Владимир Путин проиграет эти выборы, запланированные с единственной целью – чтобы он выиграл. Однако, учитывая неуспешность спецоперации, у него есть поводы для беспокойства: в случае военного поражения или замораживания конфликта не выгодным для него способом, Путин столкнется с оппозицией не только со стороны немногих оставшихся в стране либералов, но и со стороны мобилизованных и уверенных в себе правых националистов.

И хотя за более чем два десятилетия его пребывания у власти такого не случалось, предвыборная кампания в сочетании с неудачей на фронте может спровоцировать антипутинский импульс, которого давно ожидают европейцы и американцы, хотя маловероятно, что этот импульс приведет к свободе в России.

Предстоящие выборы на Украине также окажут влияние на стратегические решения президента Владимира Зеленского в 2023 году. Если он хочет победить на выборах, он не может пойти ни на какой территориальный компромисс. Отложить выборы не вариант.

Проведение выборов в военное время, когда большинство населения находится за пределами страны или вынужденно переселено, станет для Зеленского огромным логистическим вызовом. Организация свободных и честных выборов будет иметь первостепенное значение для укрепления имиджа Украины как демократического Давида, борющегося с самодержавным русским Голиафом.

В предвыборном коктейле 2024 года президентские выборы на Тайване также могут оказаться непредсказуемым фактором, способным изменить динамику российско-украинского конфликта. Страх перед победой националистов может повлиять на пекинскую стратегию "объединения". Пока неизвестно, какой урок извлек Си Цзиньпин из СВО. Какой вывод он сделал: ошибка Путина в том, что он начал СВО, или в том, что начал ее слишком поздно?

Желание держать американцев на расстоянии может привести к тому, что китайское правительство, достаточно униженное неспособностью сдержать пандемию COVID-19, усилит поддержку Москвы в надежде удержать внимание США в ловушке европейского конфликта.

Президентские выборы в США и, в меньшей степени, выборы в Европарламент также окажут прямое влияние на развитие конфликта. Президентские выборы в США могут иметь больше значения для исхода конфликта, чем любые действия на поле боя. Украинцы не смогли бы противостоять Путину, если бы американцы и европейцы существенно сократили свою военную и финансовую поддержку.

Таким образом, у украинцев есть основания опасаться, что демократы могут проиграть президентские выборы, и в случае победы определенных республиканских кругов американская поддержка их военных действий может ослабнуть. И для демократов, и для их европейских союзников успех Путина на Донбассе или прямое вмешательство НАТО имели бы драматичное влияние — как на выборы следующего американского президента, так и на выборы в следующий Европейский парламент.

Возможный успех России на фронте или более серьезное вмешательство НАТО в конфликт могут склонить баланс предстоящих выборов в США в пользу республиканцев. Последнее, что нужно демократам и их европейским союзникам, — это чтобы избиратели обвинили Белый дом в развязывании Третьей мировой войны. Чтобы Джо Байден и его европейские союзники смогли победить на выборах, крайне важно, чтобы украинцы продолжали побеждать на поле боя.

Мы знаем, как экономическая взаимозависимость и распространение ядерного оружия изменили характер современной войны. Однако мы до сих пор не видим, как предстоящие выборы могут изменить ход боевых действий на Украине, особенно в условиях глобальной гиперполяризации.

И что в итоге? В XXI веке для победы в войне не всегда достаточно иметь превосходство на поле боя. Также необходимо победить на выборах, и не только в своей стране.