SpaceX запустила спутники OneWeb вместо России

Американская компания SpaceX вывела на орбиту спутники британской компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия. Трансляцию запуска вели на официальном сайте SpaceX.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили со стартового комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На низкую околоземную орбиту вывели 40 спутников OneWeb, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет к 2027 году.

«Мы осуществили взлет из Флориды. Спасибо нашим коллегам из SpaceX за успешный запуск», — сообщила компания OneWeb в Twitter.

В конце марта OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с компанией SpaceX, которая осуществляет запуски вместо госкорпорации «Роскосмос».

В том же месяце бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb. Российский носитель мог вывести на орбиту 36 британских спутников. 2 марта Рогозин заявил, что Россия не запустит аппараты, если они будут использоваться военными Европы.