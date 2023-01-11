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ТАСС

Турция заявила, что поддерживает предложенный Зеленским мирный план по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что цель его страны - прочный мир и взаимоприемлемое решение

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара поддерживает предложенный президентом Владимиром Зеленским план по мирному урегулированию на Украине.

"Конечно, наша цель - прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров, и чем скорее мы сможем это осознать, тем лучше, - приводит его слова газета Milliyet. - В настоящее время Россия выражает готовность к переговорам. Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция мы поддерживаем этот мирный план и продолжаем работу над ним".

22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале 2023 года. Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса США, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Байден поддержал идею украинской стороны о проведении глобального "саммита мира" для обсуждения этих предложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН, заявил, что любой "мирный план" по Украине должен учитывать новые реалии - вхождение четырех регионов в состав России.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей. 

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