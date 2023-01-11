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ЦАМТО

Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки"

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ЗРК "Бук"
ЗРК "Бук".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 10 января. Украина не дарила Грузии зенитные ракетные комплексы "Бук" в 2008 году, они были куплены.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны Грузии.

Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сказано, что Киев просил Тбилиси вернуть ЗРК "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам А.Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном ПТРК Javelin.

"Информация о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило ЗРК "Бук" в 2007 году, что стало многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнять подробности", – говорится в заявлении Минобороны, которое распространила его пресс-служба.

В ведомстве отметили, что выплатили также десятки миллионов долларов в 2017 году за закупку в США ПТРК Javelin.

"Грузия продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей. В подтверждение этому – тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра. Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", – заявили в министерстве.

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Страны
Грузия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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