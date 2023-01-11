ЕС и НАТО заявили о поддержке Украины в декларации о сотрудничестве

В декларации о сотрудничестве Европейского союза и Североатлантического альянса заявлено о поддержке Украины, сказано в документе, опубликованном 10 января.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, Шарль Мишель, глава Евросовета, и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, подписали в Брюсселе, в штаб-квартире блока, третью по счету декларацию о сотрудничестве, ее принятие не раз откладывалось.

"Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной и нашу неколебимую продолжающуюся поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону и выбор собственного пути", — подчеркивается в декларации ЕС и НАТО.

В декларации традиционно Россия и Китай названы в качестве акторов, которые представляют "вызовы" для НАТО и ЕС.

Организации договорились не только вывести на новый уровень свое партнерство, но и активно привлекать к этому сотрудничеству страны НАТО, которые не являются членами ЕС.