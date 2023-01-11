В Латвии заявили о возможной передаче Украине новой партии ПЗРК Stinger

Глава Минобороны республики Инара Мурниеце отметила, что 20 января на базе ВВС США в Рамштайне пройдет конференция по вопросу оказания военной помощи Украине

РИГА, 10 января. /ТАСС/. Латвия может передать Украине новую партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщила во вторник министр обороны балтийской республики Инара Мурниеце, слова которой приводит объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения.

"Фактически украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента [Украины] Владимира Зеленского", - заявила Мурниеце, добавив, что 20 января на базе ВВС США в Рамштайне (Германия) пройдет конференция по вопросу оказания военной помощи Украине.

"Вместе с соседними странами мы думаем об обеспечении системами ПВО, наши соседи начали задумываться еще раньше, и я считаю, что и мы должны ускорить процесс", - отметила министр.

В феврале 2022 года власти Латвии уже передали Украине партию Stinger, а также военную амуницию.