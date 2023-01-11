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РИА Новости

Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ

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Польские военнослужащие
Польские военнослужащие.
Источник изображения: © Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook

Совбез Белоруссии назвал планы Польши по развертыванию дивизии шагом агрессии против ОДКБ

МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусских границ являются агрессивным шагом в целом по отношению к ОДКБ.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны.

"Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству, да и к ОДКБ в целом это расценивать нельзя", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik во вторник.

Он подчеркнул, что в целом "и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники - не оборонительного, а наступательного характера". "Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности", - сказал Вольфович.

По его словам, Белоруссия отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку, предпринимает шаги для стратегического сдерживания, в том числе вместе с союзником - Россией. "Региональная группировка войск (Белоруссии и России - ред.), которая развернута на территории Беларуси, имеет исключительно оборонительную направленность и предназначена для защиты границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ", - сказал Вольфович.

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