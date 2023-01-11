Войти
ТАСС

Великобритания заявила, что еще не приняла решение о поставках танков на Украину

348
0
0
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил.
Источник изображения: © Фото : Crown Copyright

Официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщил, что Великобритания "продолжит обсуждать с украинскими коллегами" вопросы оказания военной помощи Киеву вместе с западными союзниками

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании еще не приняло окончательного решения о поставках танков на Украину. Об этом во вторник сообщил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы не приняли финального решения о поставках танков на текущем этапе, - приводит его слова агентство Reuters. - До тех пор, пока решения по такого рода вопросам не приняты, мы не комментируем спекуляции относительно того, какая техника может или не может быть отправлена". Он добавил, что Великобритания "продолжит обсуждать с украинскими коллегами" вопросы оказания военной помощи Киеву вместе с западными союзниками.

В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что Соединенное Королевство впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. В свою очередь британские военные эксперты высказали предположение, что медлительность Лондона в вопросе поставок Challenger 2 на Украину заключается в ограниченном количестве единиц боевой бронетехники у самой Великобритании.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Challenger 2
Похожие новости
12.01.2023
Отставной вице-маршал авиации Великобритании считает танки страны сложными в освоении
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
10.01.2023
Sky: Британия рассматривает возможность поставки Киеву до 10 танков Challenger 2
28.12.2020
Российский Т-80 против американского М1 «Абрамс»: кто победит? (National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
17.06.2016
Российские новые танки, смертоносные истребители-стелс (и не только) против НАТО — кто победит?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО