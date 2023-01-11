Великобритания заявила, что еще не приняла решение о поставках танков на Украину

Официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщил, что Великобритания "продолжит обсуждать с украинскими коллегами" вопросы оказания военной помощи Киеву вместе с западными союзниками

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании еще не приняло окончательного решения о поставках танков на Украину. Об этом во вторник сообщил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы не приняли финального решения о поставках танков на текущем этапе, - приводит его слова агентство Reuters. - До тех пор, пока решения по такого рода вопросам не приняты, мы не комментируем спекуляции относительно того, какая техника может или не может быть отправлена". Он добавил, что Великобритания "продолжит обсуждать с украинскими коллегами" вопросы оказания военной помощи Киеву вместе с западными союзниками.

В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что Соединенное Королевство впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. В свою очередь британские военные эксперты высказали предположение, что медлительность Лондона в вопросе поставок Challenger 2 на Украину заключается в ограниченном количестве единиц боевой бронетехники у самой Великобритании.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.