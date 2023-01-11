Минобороны Индии начинает закупку второй партии самоходных гаубиц K9 Vajra

ЦАМТО, 10 января. Минобороны Индии приступает к закупке 100 дополнительных 155-мм гусеничных самоходных гаубиц K9 Vajra.

По информации The Hindu, переговоры по контракту начнутся после того, как компания Larsen & Toubro (L&T) ответит на направленный в ноябре прошлого года МО Индии запрос о предложениях.

Предполагается, что все поставки будут завершены до 2028 года. До прошлого года СВ Индии планировали заказать СГ К9 для оснащения одного артиллерийского полка. Повторный заказ не может превышать объем первоначального, поэтому заказ ограничен 100 гаубицами. Закупка началась почти через два года после того, как L&T поставила СВ Индии первые 100 СГ K9 в рамках контракта от 2017 года.

Первоначально СГ K9 покупались для применения в условиях пустыни, но в 2020 году обострение обстановки на китайско-индийской границе в восточном Ладакхе побудило развернуть их и в горах. Для повышения эффективности применения систем в экстремально холодных горных условиях СВ Индии также закупили для оснащения полка комплекты адаптации гаубиц к зиме, включая аккумуляторы, специальные масла, смазки и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года Министерство обороны Индии по результатам тендера выбрало индийскую Larsen & Toubro, предложившую совместно с южнокорейской Hanwha Techwin адаптированную версию СГ K9 "Тандер", поставщиком новых 155-мм самоходных гаубиц для СВ страны.

В мае 2017 года Larsen & Toubro подписала с Министерством обороны Индии контракт на поставку 100 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Vajra-T (пять полков) стоимостью 43,66 млрд. инд. рупий (около 700 млн. долл.), а также сопутствующего пакета поддержки, включая запасные части, документацию и обучение. Контракт также включал передачу технологий обслуживания установок в течение срока их службы. В апреле 2017 года Hanwha Techwin и Larsen & Toubro заключили контракт стоимостью 328,2 млн. долл. на поставку СВ Индии СГ K9.

Первые 10 установок были произведены в Республике Корея и переданы СВ Индии 9 ноября 2018 года. Оставшиеся 90 гаубиц были собраны СП L&T и Hanwha Techwin на предприятии в Хазире (шт.Гуджарат). Их поставка была завершена в феврале 2021 года.