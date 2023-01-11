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Лобаев подарит винтовку первому уничтожившему американскую БМП Bradley

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Тяжелая боевая машина пехоты США Брэдли (Bradley)
Тяжелая боевая машина пехоты США Брэдли (Bradley).
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Тургиев

Российский оружейный бизнесмен Владислав Лобаев подарит снайперскую винтовку LAR-10 "Счетчик" первому бойцу или подразделению, уничтожившему БМП Bradley производства США, поставка которых вошла в новый американский пакет помощи Киеву.

"С нас LAR-10 "Счетчик" молодцу. С надписью "За Брэдли!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", - написал Лобаев в своем телеграм-канале.

Если у бойца нет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовка достанется его подразделению, добавил Лобаев.

Ранее в социальных сетях активистами были объявлены конкурсы за ликвидацию первой БМП Bradley с призам иот одежды до миллиона рублей.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что производитель высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms начал изготовление винтовки "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в армию России.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Проекты
NATO
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