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Военное обозрение

Объявлены сроки начала серийного выпуска первого турецкого танка ALTAY с новым двигателем

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из основных проблемных мест турецкой оборонки долгое время остаётся разработка первого национального танка, которая ведётся в рамках проекта ALTAY. На реализацию данной программы негативное влияние оказало эмбарго на поставку силовых установок, введённое Германией. После этого было решено перевести машину на южнокорейские двигатели, однако изменение конструкции вызвало значительное смещение сроков работ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что два новых танка ALTAY будут поставлены вооруженным силам страны в мае 2023 года, а их серийный выпуск начнётся в 2025 году.

ОБТ в переделанной модификации будет оснащён южнокорейской силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя DV27K производства Hyundai Doosan и коробки передач EST15K производства SNT Dynamics. При этом в данной версии на современные аналоги будет заменена большая часть подсистем, разработанных турецкой компанией Otokar около 10 лет назад.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, для оснащения танка новой силовой установкой требуется большой объём работ – адаптация агрегата, его интеграция на боевую платформу, системное тестирование компонентов и налаживание производственной линии, которую планируется создать в Анкаре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Южная Корея
Компании
Hyundai
Персоны
Эрдоган Реджеп
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