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Военное обозрение

ВМС Греции готовятся начать учения, в сценарии которых значится «возвращение захваченных противником территорий»

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Источник изображения: topwar.ru

В то время как Анкара уже не в первый раз призывает Афины «вести себя прилично» и избегать провокаций, Греция продолжает заявлять о готовности разместить вооружение на островах в Эгейском море. Греческие СМИ сообщают, что 18 января в Эгейском море ВМС страны проведут военно-морские учения «Молния».

Сообщается, что в военно-морских учениях будут задействованы фрегаты, ракетные катера, подводные лодки, авиация и элитные подразделения морской пехоты. Сценарий учения связывается с защитой энергетических установок и платформ по добыче углеводородов, а также «защиты от атак вражеских флотов и возвращение захваченных противником территорий».

Последние несколько определений вызвали изрядное раздражение у Турции. В турецкой экспертной среде посчитали, что это может быть угрозой для Северного Кипра и для территорий самой Турции на востоке Средиземноморья.

В греческих новостях говорится, что «Молния» — это «ответ на провокации Анкары» и демонстрация того, что любое движение Турции в море, разделяющем две страны, находится «под пристальным вниманием» ВМС Греции.

Территориальные права в Эгейском море уже долгое время являются предметом разногласий между этими двумя странами. Президент Реджеп Тайип Эрдоган часто предостерегает Грецию от провокаций на море.

Эрдоган сказал, что недавнее испытание баллистической ракеты, проведенное Турцией, «напугало» Афины. В октябре Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности «Тайфун». Ракета может поразить цель на расстоянии более 500 км.

Турция и Греция расходятся во мнениях по нескольким вопросам, включая конкурирующие претензии на юрисдикцию в Восточном Средиземноморье, перекрывающиеся претензии на их континентальные шельфы, морские границы, воздушное пространство, энергетику, этнически разделенный остров Кипр, статус островов в Эгейском море.

Отношения ухудшились после того, как Эрдоган сказал, что Мицотакис для него «больше не существует», когда премьер-министр Греции лоббировал блокировку продаж истребителей F-16 Турции во время визита в Соединенные Штаты, несмотря на то, что ранее договорился с Эрдоганом о партнёрстве. В мае Эрдоган разорвал отношения с Мицотакисом и объявил все остальные каналы связи между странами закрытыми.

В военном плане дошло даже до того, что греческие катера береговой охраны открывали огонь по грузовому судну, которое, как было заявлено, нарушили греческие территориальные воды. Судно оказалось турецким.

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