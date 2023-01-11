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Военное обозрение

«AMX-10RC станут проблемой для ВСУ»: французская пресса об «ахиллесовой пяте» передаваемых Украине танков

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Эммануэль Макрон официально объявил о намерении Парижа поставить в ближайшее время Украине бронетранспортеры Bastion, а также изделия AMX-10RC, которые одновременно рассматриваются и как колёсные танки и в качестве разведывательных бронемашин.

AMX-10RC, предназначенный для слежения за вражескими танками и ведения разведки в опасных для лёгких машин районах, начал поступать во французские подразделения в 1981 году и был призван заменить устаревшие EBR Panhard. В настоящее время AMX-10RC списываются с появлением новых бронированных разведывательно-боевых машин (EBRC) Jaguar.

Так что недостатка техники данного типа [во французской армии] не будет

- отмечается в издании Air & Cosmos, фактически признавая, что ВСУ передают ставшими ненужными машины.

По состоянию на 2021 год сухопутные войска Франции использовали в общей сложности 245 единиц AMX-10RCR – это последняя модернизированная версия с GPS-связью, электрификацией башни и другими улучшениями.

Как указывается, AMX-10RC имеет высокую мобильность благодаря колёсному ходу и «обладает довольно редкой огневой мощью для разведывательной машины» в виде 105-мм пушки и двух 7,62-мм башенных пулемётов (один спарен с орудием, второй внешний). Танк также оснащен системой управления огнём Safran M401, став первой французской машиной с СУО.

Однако AMX-10RC станут ахиллесовой пятой для ВСУ, вызвав логистические проблемы. Полуавтоматическая пушка 105 F2 48 может стрелять различными снарядами. Однако они не соответствуют 105-мм снарядам, отвечающим стандартам НАТО: пушка ведёт огонь только 105-мм боеприпасами определенного типа (105x527R). Поэтому боевые возможности этих будущих украинских машин будут полностью зависеть от военной помощи Франции

- делается вывод в прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Компании
Renault Trucks
Safran
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