«AMX-10RC станут проблемой для ВСУ»: французская пресса об «ахиллесовой пяте» передаваемых Украине танков

Источник изображения: topwar.ru
Президент Эммануэль Макрон официально объявил о намерении Парижа поставить в ближайшее время Украине бронетранспортеры Bastion, а также изделия AMX-10RC, которые одновременно рассматриваются и как колёсные танки и в качестве разведывательных бронемашин.
AMX-10RC, предназначенный для слежения за вражескими танками и ведения разведки в опасных для лёгких машин районах, начал поступать во французские подразделения в 1981 году и был призван заменить устаревшие EBR Panhard. В настоящее время AMX-10RC списываются с появлением новых бронированных разведывательно-боевых машин (EBRC) Jaguar.
- отмечается в издании Air & Cosmos, фактически признавая, что ВСУ передают ставшими ненужными машины.
По состоянию на 2021 год сухопутные войска Франции использовали в общей сложности 245 единиц AMX-10RCR – это последняя модернизированная версия с GPS-связью, электрификацией башни и другими улучшениями.
Как указывается, AMX-10RC имеет высокую мобильность благодаря колёсному ходу и «обладает довольно редкой огневой мощью для разведывательной машины» в виде 105-мм пушки и двух 7,62-мм башенных пулемётов (один спарен с орудием, второй внешний). Танк также оснащен системой управления огнём Safran M401, став первой французской машиной с СУО.
- делается вывод в прессе.