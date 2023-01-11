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Шойгу поручил решить вопрос со снаряжением и экипировкой военных ВС РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Министр обороны России Сергей Шойгу 10 января на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня.


«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — пояснил он.

Шойгу также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи. По его словам, для этого будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, ведомство планирует провести модернизацию военных комиссариатов, в рамках которой будет организована цифровизация баз данных и налажено взаимодействие с местными и региональными властями.

«Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», — резюмировал министр обороны.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы обеспечения экипировкой и медикаментами солдат российской армии. Он отметил, что Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже заявили о приведении нормативов обеспеченности со своими реальными нуждами. В настоящий момент завершается работа по составлению планов поставок.


В конце ноября Мишустин сообщал, что целевые задания по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции утверждены. По его словам, правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки.

Еще 10 ноября президент России Владимир Путин поручил Шойгу и Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

Также Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.

21 октября президент подписал указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, возникающие в ходе специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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