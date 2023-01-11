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ТАСС

В Венгрии заявили, что затягивание конфликта на Украине противоречит интересам Европы

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто подчеркнул, что продолжающийся в соседней стране конфликт сказывается на безопасности Венгрии и Сербии

БУДАПЕШТ, 10 января. /ТАСС/. Затягивание вооруженного конфликта на Украине противоречит интересам Венгрии и Сербии, санкции ЕС против РФ негативно сказываются на экономике этих стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после переговоров со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.

"Мы оба заинтересованы в том, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее. Затягивание и возможная эскалация военных действий создают серьезные риски для обеих стран", - сказал глава венгерского МИД. Он отметил, что для тех государств, которые находятся за тысячи километров от места конфликта, "это может показаться не столь серьезным, но тот, кто способствует эскалации или затягивает войну, действует против наших национальных интересов".

Сийярто подчеркнул, что "Венгрия и Сербия остро и непосредственно ощущают на себе последствия войны на Украине". По его словам, конфликт, продолжающийся в соседней стране, сказывается на их безопасности, а санкции, введенные Евросоюзом против России, наносят ущерб экономике и торговле. "Ни венгры, ни сербы не несут ответственности за эту войну, но оба народа расплачиваются за нее", добавил министр. "Поэтому мы заинтересованы в скорейшем прекращении вооруженного конфликта", - сказал Сийярто. 

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