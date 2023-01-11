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НАТО и Евросоюз заключили новую декларацию о сотрудничестве

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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли третью совместную декларацию о сотрудничестве. Подписание этого документа неоднократно откладывали, в том числе из-за ситуации на Украине.

В декларации НАТО признается "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечается важность усиления европейской обороны и сотрудничества Евросоюза с военным альянсом.

По итогам подписания ожидается совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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