НАТО и Евросоюз заключили новую декларацию о сотрудничестве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли третью совместную декларацию о сотрудничестве. Подписание этого документа неоднократно откладывали, в том числе из-за ситуации на Украине.
В декларации НАТО признается "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечается важность усиления европейской обороны и сотрудничества Евросоюза с военным альянсом.
По итогам подписания ожидается совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.