"Нас просто прессуют". В Польше предупредили об уничтожении демократии

Myśl Polska: Польша трансформируется во все более репрессивное государство

Решение о массовых учениях резервистов говорит о стремлении власти к дальнейшему ограничению демократии в Польше, пишет Myśl Polska. Поляков просто "прессуют во славу Родины и на благо граждан", их призыв на учения служит ярким тому подтверждением, считает автор статьи.

Михал Радзиковский

Уже утихли первые эмоции, связанные с планами Министерства национальной обороны Польши организовать в 2023 году учения резервистов.

Однако остались вопросы о причинах принятого решения. Удивляет также масштаб учений, на которые "приглашены" около 200 тысяч резервистов. Призывать планируется граждан из так называемого "пассивного резерва" (то есть не проходивших срочную службу) не старше 55 лет и не имеющих медицинских противопоказаний. Учения могут длиться до 90 дней, хотя в большинстве случаев их срок ограничится 30 днями. Вместо зарплаты по месту работы призванные резервисты будут получать вознаграждение от Минобороны в размере от 2,85% до 13,4% от минимального дневного заработка солдата, получающего 4560 злотых в месяц. От участия в учениях освобождаются только парламентарии, депутаты, лица, занимающие руководящие должности в правительственной и местной администрации, а также священнослужители.

В чем причина объявления учений резервистов в столь значительном масштабе и в такие короткие сроки? При этом следует отметить, что военная подготовка сопряжена со значительными затратами, которые придется понести во время экономического и энергетического кризиса – в тот момент, когда происходят серьезные сокращения бюджета во многих других секторах. На мой взгляд, этому решению может быть два объяснения.

Во-первых, это может означать более или менее далеко идущие планы по оказанию вооруженной помощи Украине в конфликте с Россией. Однако такой вариант, хотя и наиболее очевидный на первый взгляд, представляется маловероятным. Как государство-член НАТО мы не можем принимать решения относительно участия в конфликте самостоятельно. И командование Альянса, и администрация США уже несколько раз сдерживали стремление наших властей перейти к более активным формам помощи Украине. Кажется, что и США, и Великобритания (и, следовательно, ядро НАТО) больше заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине тлел подольше, не сильно при этом разгораясь и не перекидываясь на соседние государства, включая страны-члены НАТО.

Второй возможной причиной подготовки массовых учений резервистов может быть стремление к дальнейшему ограничению демократии в Польше и превращению нашей страны фактически в авторитарное государство. Польша уже давно начала трансформироваться во все более репрессивное и недружественное для своих граждан государство. Это стало очевидно уже во время пандемии COVID-19, когда поспешно изданные постановления имели бóльшую силу, чем законы, не говоря уже о Конституции. Каждый день издавались абсурдные приказы и вводились бессмысленные запреты, что объяснялось тотальной пандемической угрозой и заботой о здоровье граждан. Именно руководствуясь "заботой о здоровье" граждан было решено лишить их конституционных прав, в том числе, как это ни парадоксально, права на защиту здоровья, закрепленного в ст. 68 Конституции Республики Польша. Не будем забывать, что из-за паралича службы здравоохранения, вызванного ковидной паникой, тысячи людей, которым не была оказана своевременная медицинская помощь, погибли от совсем других заболеваний. Что уж там говорить о нарушении других гражданских прав и свобод под прикрытием борьбы с COVID-19.

В настоящее время такой же опасностью может стать "российская угроза". С начала конфликта на Украине градус психоза среди смертельно напуганных поляков постоянно нарастает. Нас непрерывно бомбардируют информацией о готовящихся планах российского вторжения в Польшу. Эта угроза отчасти является отчасти мнимой, а отчасти спровоцированной неразумной политикой безусловной поддержки украинской стороны. Следует подчеркнуть, что поддержание ощущения внешней угрозы выгодно правящей партии, поскольку отвлекает внимание от внутренних проблем в стране, особенно социально-экономических. Однако в случае дальнейшего углубления кризиса и возможных социальных протестов нельзя исключать, что у правящей партии появится желание "приостановить действие демократии", обосновав это чрезвычайной ситуацией или форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому может случиться так, что однажды на телевидении уже не будет привычных утренних программ, а Конституцию и законы заменят постановления и указы. Естественно, во славу Родины и на благо граждан. В чрезвычайных ситуациях роль армии особенно важна. Армия может быть использована, с одной стороны, для подавления протестов, а с другой стороны, любой строптивый или просто не лояльный власти гражданин может быть призван в армию, хотя бы под предлогом военных учений.

Как известно, в армии существуют устоявшиеся нравы и обычаи. Среди них – феномен "дедовщины" и традиция "прессовать" призывников. Для того, чтобы усложнить жизнь новобранцев, так называемых "духов", старослужащие используют самые различные средства. Создается впечатление, что подобная практика уже давно применяется к гражданскому населению. Зачем нужна всеобщая подготовка резервистов? Станут ли резервисты после 30-дневных учений полноценными солдатами, способными эффективно защищать наши границы в случае военного конфликта? А, может, нас хотят просто "прессовать"? Само собой, во славу Родины и на благо граждан!