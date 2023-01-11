Литва начала строительство трёх новых военных баз для размещения дополнительного контингента НАТО

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Литва намерена разместить на своей территории как можно большее количество войск союзников по НАТО надеясь, что они защитят республику "от нападения России". В рамках программы "усиления восточного фланга НАТО", в Литве построят три новые военные базы альянса.

Литва строит новые военные базы для дислокации контингента НАТО. Строительство ведется "с нуля", а не на основе уже существующих военных объектов, оставшихся с советских времен. Новые военные городки будут размещены в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале. В правительстве республики надеются, что нахождение иностранного военного контингента на территории Литвы не только укрепит национальную безопасность, но и позволит создать какое-то количество рабочих мест в сфере обслуживания.

Сейчас мы строим 3 новых военных городка в Литве. Они обеспечат великолепные условия для наших войск и наших союзников. Это сделает значительный вклад в нашу национальную безопасность

- заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новые военные базы будут включать всю необходимую инфраструктуру для проживания, отдыха и боевой подготовки личного состава подразделений, размещенных на их территории. Первыми в Литве ожидают немцев, бригада Бундесвера численностью до 5 тысяч человек должна войти в республику уже в 2026 году. В дальнейшем литовцы планируют разместить на территории республики еще какое-то количество военнослужащих НАТО, ведь не зря же целых три новых военных базы строят, тратя на них средства из собственного бюджета.

Размещение военного контингента НАТО в Вильнюсе объясняют необходимостью укрепления правого фланга альянса, а то "коварные русские" спят и видят, как захватывают Прибалтику.