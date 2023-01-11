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Военное обозрение

Полупогружной тяжелый транспортный корабль ВМС Китая Yinmahu прошёл успешные испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Государственное телевидение КНР CCTV сообщило об успешных испытаниях полупогружного тяжелого транспортного корабля ВМС Китая Yinmahu. Данное судно предназначено для перевозки оборудования и военных кораблей, в том числе получивших повреждения, и может использоваться в качестве ремонтного дока. Некоторые подробности об испытании нового судна НОАК рассказывает South China Morning Post.

В ходе тестового похода корабль прошел 1000 морских миль, осуществив погрузку, перевозку и выгрузку других судов и успешно выполнив ряд маневров. В репортаже подчеркивается, что Yinmahu отлично зарекомендовал себя в том числе в штормовую погоду в условиях, «приближенных к реальным боевым».

Это первая публичная демонстрация корабля такого класса. Всего в составе ВМС Китая находится два таких судна. Известно, что первое тяжеловесное судно Donghaidao (бортовой номер 868) поступило на вооружение в 2015 году.

Данные транспортные судна могут перевозить корабли водоизмещением более 100 000 тонн. Корабль за счет балласта погружает свою грузовую палубу таким образом, чтобы принять на борт другое судно, после чего балласт сливается. Аналогичным образом происходит и выгрузка.

За последние два десятилетия Китай построил крупный полупогружной тяжеловесный флот гражданского назначения. В его состав входит несколько судов грузоподъемностью от 30 000 до 60 000 тонн, сообщает Business Insider.

В 2016 году китайская фирма COSCO Shipping ввела в эксплуатацию второй по грузоподъемности в мире корабль Xinguanghua, способный принять на борт груз до 100 000 тонн. Это судно уступает только нидерландскому Vanguard водоизмещением 110 000 тонн. Его палуба может погружаться на глубину 31 метр, что позволяет ему нести китайский авианосец Liaoning, который имеет водоизмещение 60 000 тонн и осадку 10 метров.

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Страны
Китай
Проекты
Авианосец
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