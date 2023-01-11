Новый артиллерийский полк Батфлота проводит первые учения с боевыми стрельбами из "Градов"

Артиллеристам предстоит выполнить свыше 50 различных огневых упражнений, решить задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп и ударов условного противника

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Подразделения сформированного в декабре 2022 года артиллерийского полка в составе армейского корпуса Балтийского флота (БФ) приступили на одном из полигонов в Калининградской области к учениям с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"С подразделениями артиллерийского полка армейского корпуса флота начались учения на одном из полигонов Калининградской области. В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град", другая военная и специальная техника", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили ТАСС, что, "по сути, это первые учения нового артиллерийского полка".

Отмечается, что артиллеристам предстоит выполнить свыше 50 различных огневых упражнений, решить задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп и ударов условного противника. Также артиллеристы отработают дневные и ночные стрельбы по различным мишеням, проведут тактические учения по управлению огнем артиллерии полка, дополнили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС 1 декабря 2022 года, российские войска в Калининградской области усилены артиллерийским полком, вошедшим с того дня в состав армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Также ранее сообщалось, что в составе 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск БФ была сформирована мотострелковая дивизия. В ее составе кроме трех мотострелковых полков есть и танковый полк.

Самоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм "Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.