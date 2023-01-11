Лондон отказался признавать плачевное состояние британской армии

The Times: британская армия оказалась в плачевном состоянии на фоне военной помощи Украине

Вооруженные силы Великобритании находятся в плачевном состоянии из-за нехватки личного состава и вооружений, пишет автор статьи для The Times. Но военные руководители не хотят это признавать и настаивают на увеличении поставок оружия на Украину.

Макс Гастингс

Численность личного состава снижается, оружия становится все меньше, а украинский конфликт показывает, что "крен" на Индо-Тихоокеанский регион – это всего лишь фантазия.

Вооруженные силы Великобритании страдают от нехватки и дальнейшего сокращения численности личного состава и количества вооружений. Тем не менее, один пожилой государственный деятель, в разговоре с которым я посетовал на эти проблемы, ответил, что, если бы он до сих пор работал в правительстве, он выступил бы против выпуска карты Visa. В декабре Казначейство согласовало увеличение расходов на оборону с 46 миллиардов фунтов стерлингов до 50 миллиардов: "Русские демонстрируют свою неспособность победить украинцев. И вы ждете, что мы поверим, будто они бросят вызов НАТО?"

Такой скептической точки зрения придерживаются очень многие. Государственный бюджет Британии испытывает огромную нагрузку. Голосов в защиту нет. Наши последние попытки использовать военную силу за границей, в частности в Ираке и Афганистане, обернулись унизительными провалами.

Соседи России уязвимы перед лицом прямой агрессии. А наш остров – нет. Мы оказываем мужественным украинцам такую же помощь, как и американцы, – разумеется, соразмерно нашему существенно меньшему богатству и населению. Разве мы недостаточно тратим на оружие?

Тем не менее, мало кто из аналитиков сомневается, что сегодня наш мир стал гораздо более опасным, чем в любой другой момент со времен окончания холодной войны. Такой статус-кво, при котором господствующие позиции занимает Запад, не устраивает Китай, Россию и, если уж на то пошло, Иран. Некоторые утверждают, что неуклюжая военная кампания России на Украине выставила ее "бумажным тигром" – или, скорее, бумажным медведем. Однако ни одному государству, вооруженному ядерными ракетами, нельзя давать такую характеристику: провалы и досада делают путинскую Россию еще более опасной. Октябрьские взрывы на российских трубопроводах в Балтийском море – хотя кто именно стоит за ними, пока неясно, – демонстрируют, какой ущерб российские подводные лодки могут нанести западным коммуникационным кабелям и трубопроводам.

Все западноевропейские демократии показывают свою безответственность, принимая как должное ту поддержку, которую президент Байден оказывает Украине – Соединенные Штаты уже потратили 50 миллиардов долларов, и сумма продолжает расти. Без поставок американского оружия страна президента Зеленского превратилась бы в руины. Одна из главных причин для укрепления нашей собственной обороны сводится к тому, чтобы не только сдерживать врагов, но и убедить друзей в нашей серьезности и ответственности, а также продемонстрировать пример колеблющимся европейским членам НАТО. Существует реальная опасность, особенно если на президентских выборах 2024 года победит республиканец, что американцы устанут нести львиную долю бремени расходов на защиту всех нас.

Почему британские вооруженные силы находятся в таком плачевном состоянии спустя всего два года после того, как правительство выделило им дополнительные 24 миллиарда фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета, чтобы они могли исправить самые серьезные недостатки и профинансировать замену стареющих подводных лодок, предназначенных для запуска ракет Trident?

Предполагалось, что снижение численности личного состава с 82 до 73 тысяч человек будет компенсировано за счет 30 тысяч резервистов. Однако в этом вопросе нас постигла неудача. Боевой дух и надежность резервистов очень низкие – не в последнюю очередь потому, что значительная доля военного оборудования, для них предназначенного, была отправлена на Украину. Если британское правительство не сделает военную службу более привлекательной, боевые части армии останутся "опустошенными", как любят выражаться генералы.

Предполагается, что одна из двух дивизий, которые Великобритания обещает НАТО, должна быть боеспособной, но в это никто не верит. Большая часть недавно выделенных на оборону денег пойдет на укрепление военно-морского потенциала страны – в рамках сформулированного Джонсоном видения "глобальной Британии". Тем не менее, украинский конфликт почти сразу же продемонстрировал нереалистичность "крена на Индо-Тихоокеанский регион", который правительство расписало в Комплексном обзоре 2021 года. Каким бы ни оказался исход украинского конфликта, крайне важно, чтобы мы внесли свой вклад в потенциал постоянных сил НАТО в Польше и странах Балтии, чтобы предотвратить российское наступление в дальнейшем.

Нравится вам это или нет, но Европа – наш континент. Тем не менее, все европейские армейские формирования, готовые выйти на поле боя, зависят от поддержки американских артиллерийских и ракетных систем. В случае войны перед ВВС Великобритании будет "с первого дня" стоять задача обеспечить перехват, однако никто не верит, что они смогут это сделать.

Британский королевский флот по-настоящему крошечный. Один из двух наших авианосцев постоянно находится на ремонте. Великобритания не может похвастаться навыками судостроения, поэтому сердца моряков замирают, когда новые военные корабли заказывают внутри страны, а не на иностранных верфях, которые строят более совершенные суда за меньшие деньги.

Эффективность процесса закупок страдает от политического императива покупать все британское. Три крупных национальных игрока – Rolls Royce, BAE и Babcock – показывают слабые результаты в вопросе передачи своей продукции на вооружение. Многие детали для новых танков "Челленджер-3" закупаются у немецкой Rheinmetall. Французская компания Thales производит в Белфасте противотанковые орудия, которые в большом количестве отправляются на Украину.

В наступающую эпоху беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытка BAE создать новый пилотируемый истребитель Tempest кажется неразумной практически всем, кроме акционеров компании. Даже в море беспилотные суда, скорее всего, скоро будут играть более значимую роль в нашей обороне, чем традиционные военные корабли, не в последнюю очередь потому, что они будут намного дешевле. Между тем у британских подводных лодок Trident постоянно возникают проблемы с техническим обслуживанием.

С тех пор как мы передали значительную часть своих запасов, чтобы помочь украинцам вооружиться, заказов на боеприпасы для пополнения наших скудных военных резервов почти не поступало. Компания Thales, которая столкнулась с нехваткой взрывателей и систем наведения, изо всех сил пытается производить хотя бы по семь ракет в день – этого хватит лишь на 15 минут в условиях "горячего" боя. Опыт Украины подчеркивает важность больших резервов боеприпасов.

Все эти недостатки свидетельствуют о десятилетиях пренебрежительного отношения и множества шокирующе плохих решений касательно закупок, которые часто были продиктованы политическими мотивами. Борис Джонсон назначил нынешнего начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала сэра Тони Радакина (Tony Radakin), потому что тот завоевал репутацию оптимиста, "энтузиаста", чье видение ситуации совпадало с видением бывшего премьер-министра.

В своем весьма самодовольном выступлении в Королевском институте оборонных исследований в декабре Радакин заявил: "Я по-прежнему оптимистично настроен и уверен в нашей безопасности. Наше оперативное преимущество обусловлено не массой, а непропорциональным воздействием. Великобритания – скорее экспедиционная сила, нежели континентальная".

Адмирал восторженного говорил об "амбициях и возможностях, которые появились после Брексита". Он заявил о своей убежденности в том, что Россия уже на пути к поражению на Украине. Однако он ни словом не обмолвился о проблемах, которые я описал выше. Похоже, он уверен, что "крен на Индо-Тихоокеанский регион" под предводительством всего одного авианосца все еще возможен.

Справедливости ради стоит отметить, что любая подобная речь должна быть утверждена на Даунинг-стрит, а там больше не хотят слышать и транслировать плохие новости. Министр обороны Бен Уоллес мечтает стать следующим генеральным секретарем НАТО, и именно это стремление вынуждает его настаивать на заметном увеличении объема британских поставок тяжелых вооружений на Украину – даже если при этом мы оголим нашу собственную линию фронта.

Главные обвинение в адрес тех, кто несет ответственность за состояние наших вооруженных сил, сводятся к тому, что, во-первых, мало кто из них готов признавать реальность – даже в разговорах друг с другом. Во-вторых, они не в состоянии реалистично оценивать ситуацию дальше следующего дня. Лично я отвергаю фантазии по поводу Индо-Тихоокеанского региона. Вспомните великих министров обороны прошлого – Ричарда Холдейна до 1914 года, Дениса Хили в 60-х – людей, которые разрабатывали и реализовывали замыслы целых поколений.

Сейчас задача заключается не в том, чтобы открыто признать, что мы обречены. Она заключается в том, чтобы разработать такой курс, который убережет наших потомков от катастрофы, используя то, что в нашем правительстве сегодня стало большой редкостью, – честность.