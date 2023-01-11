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ТАСС

Качественное обновление армии и гражданские инициативы. Что сказал Шойгу в Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Klimentyev

Минобороны России примет исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил, что позволит сдержать агрессию против РФ и ее союзников. Об этом заявил во вторник глава ведомства Сергей Шойгу, открывая первое в наступившем году селекторное совещание в министерстве.

Он отметил, что Минобороны также предстоит модернизировать работу военкоматов и "улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы".

ТАСС собрал основные тезисы министра.


О совершенствовании вооруженных сил

  • Ключевая задача - принять "исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил".
  • Россия будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил: "и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов".
  • Кроме того, в ближайших планах - "расширение арсеналов современных ударных средств". О необходимости этого говорил президент Владимир Путин в конце декабря.
  • Также необходимо совершенствовать систему управления и связи, в этих целях планируется "активно использовать технологии искусственного интеллекта".

Об экипировке

  • "Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным".

О развитии ядерной триады

  • Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность: "Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

О модернизации военкоматов

  • В ближайшее время Минобороны предстоит модернизировать работу военкоматов - оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями и промышленностью, а также обновить систему гражданской и территориальной обороны.

О "гражданских инициативах"

  • Минобороны будет "улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания". Ранее Путин заявил, что ведомство должно "внимательно относиться" к таким инициативам, в том числе "учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее".
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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