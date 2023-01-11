Качественное обновление армии и гражданские инициативы. Что сказал Шойгу в Минобороны

Минобороны России примет исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил, что позволит сдержать агрессию против РФ и ее союзников. Об этом заявил во вторник глава ведомства Сергей Шойгу, открывая первое в наступившем году селекторное совещание в министерстве.

Он отметил, что Минобороны также предстоит модернизировать работу военкоматов и "улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы".

ТАСС собрал основные тезисы министра.

О совершенствовании вооруженных сил

Ключевая задача - принять "исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил".

Россия будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил: "и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, в ближайших планах - "расширение арсеналов современных ударных средств". О необходимости этого говорил президент Владимир Путин в конце декабря.

Также необходимо совершенствовать систему управления и связи, в этих целях планируется "активно использовать технологии искусственного интеллекта".

Об экипировке

"Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным".

О развитии ядерной триады

Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность: "Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

О модернизации военкоматов

В ближайшее время Минобороны предстоит модернизировать работу военкоматов - оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями и промышленностью, а также обновить систему гражданской и территориальной обороны.

О "гражданских инициативах"