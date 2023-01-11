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Известия.ru

Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств в ВС РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские войска расширят в ближайшее время арсенал ударных средств, заявил 10 января министр обороны страны Сергей Шойгу.


«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня», — сказал он в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Шойгу добавил, что Минобороны будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ как в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), так и в части совершенствования беспилотников.

Министр также подчеркнул, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Он объяснил это тем, что ядерный щит «был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности» России.

31 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году Россия встала на путь обретения полного суверенитета. По его словам, год был периодом трудных решений для мощной консолидации общества. Он подчеркнул, что принятые в 2022 году судьбоносные решения стали рубежом, заложившим основу общего будущего россиян.

В том же месяце Путин заявил, что Минобороны РФ понимает все преимущества Вооруженных сил России и видит, что необходимо сделать для совершенствования. Ведомство будет использовать все возможности, чтобы наращивать потенциал, указал он.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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