Военный эксперт отверг преимущество Киева после передачи БТР Stryker от США

Военный эксперт Шурыгин: передача американских БТР Stryker не даст Украине преимущества

Передача Киеву американских бронетранспортеров (БТР) Stryker не даст Украине преимущества. Об этом 10 января «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Накануне издание Politico сообщило, что Пентагон рассматривает возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового пакета военной помощи Украине.

По словам эксперта, «главное ноу-хау» БТР Stryker в том, что они оцифрованы.

«Stryker представляет ценность, когда завязан на автоматизированную систему управления, которая позволяет передавать экипажу любую актуальную информацию, то есть использовать сетецентричные схемы. В таком случае экипаж может получать и передавать в режиме реального времени данные о своем нахождении, перемещении соседей, что повышает эффективность машины и подразделения», — сказал он.

Во всех остальных случаях это обычный БТР. Он уязвим для любых используемых в зоне спецоперации противотанковых средств, добавил Шурыгин. По этой причине появление БТР Stryker у вооруженных формирований Украины не приведет к революционным изменениям на линии соприкосновения, сказал он.

«Сейчас США стараются передавать Украине технику бригадными комплектами. По крайне мере, последняя анонсированная передача БТР Bradley и М113 — это 150 машин, бригадный комплект почти. Где они найдут такое количество Stryker, не понятно. Я сомневаюсь, что у них найдется такое количество свободных машин, но, может быть, они к этому и не стремятся», — добавил эксперт.

По его словам, есть логика в том, что Украине передают новые вооружения небольшими партиями.

«Новыми БТРами надо научиться пользоваться. Было бы логично сначала обучить экипажи роты или батальона, обкатать их боях, а потом уже масштабировать применение новой техники до уровня бригады», — заключил Шурыгин.

9 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что планируемое палатой представителей конгресса США сокращение расходов на оборону, вероятнее всего, не повлияет на предоставляемую Украине военную помощь.

Так, 5 января сообщалось, что новый пакет помощи Украине от США впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Ракеты можно запускать как с суши, так и с моря.

Также в тот день стало известно, что в новый пакет помощи от Вашингтона войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января заявил, что поставки вооружения от западных стран Киеву не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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