Войти
Известия.ru

Шойгу заявил о продолжении развития ядерной триады РФ

380
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность

Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 10 января, на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.


«Мы продолжим развивать ядерную триаду и способствовать поддержанию ее боеготовности, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил он.

Также, по его словам, Россия будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС), как в отношении работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), так и в отношении совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств в ВС РФ.

До этого, 31 декабря, президент РФ Владимир Путин, что в 2022 году Россия встала на путь обретения полного суверенитета. По его словам, год был периодом трудных решений для мощной консолидации общества. Он подчеркнул, что принятые в 2022 году судьбоносные решения стали рубежом, заложившим основу общего будущего россиян.

Ранее, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ поставил задачу повысить боевые возможности ВКС РФ. Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившиеся себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.

Кроме того, Путин поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактики НАТО и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии.


Тогда же он заявил, что Минобороны РФ понимает все преимущества ВС России и видит, что необходимо сделать для совершенствования. Ведомство будет использовать все возможности, чтобы наращивать потенциал, указал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
23.09.2022
Шольц заявил, что ФРГ будет делать все возможное, чтобы избежать конфликта между РФ и НАТО
22.12.2021
Путин обсудил с коллегией Минобороны обстановку в России и мире
18.10.2021
"Это грозит миру катастрофой". США предъявили России ракетный ультиматум
11.08.2021
Минобороны завершило строительство инфраструктуры для размещения новых стратегических ракет в четырех частях РВСН - Шойгу
09.06.2021
Россия получила новый инструмент влияния в Арктике
25.02.2019
За ДРСМД: Россия нашла ответ США
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО