ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника

Шойгу: ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия систем ПВО противника

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВКС России повысят возможности применения истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также в части совершенствования беспилотников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Шойгу.