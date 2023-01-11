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РИА Новости

Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов

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Военные билеты
Военные билеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Макс Ветров

Шойгу призвал модернизировать военкоматы, в частности провести цифровизацию баз данных

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании.

"В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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