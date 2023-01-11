"Символическая поддержка". Польша отправит на Украину несколько "Леопардов"

Defense 24: Польша поддержит Украину и передаст ей несколько своих "Леопардов"

Польша передаст Украине лишь несколько своих "Леопардов", пишет Defense 24. Речь идет о символической поддержке. Варшава предложила создать коалицию государств-владельцев этих машин, однако сама она не будет ничего делать в одиночку.

"Вопрос передачи Украине танков "Леопард" из Польши решается", – заявил в понедельник, 9 января глава Бюро международной политики Якуб Кумох (Jakub Kumoch). Он отметил, что соответствующие консультации продолжаются, и речь идет о символической поддержке. "Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен машин, абсурдно", – подчеркнул он.

Глава президентского Бюро международной политики Якуб Кумох в понедельник, 9 января, ответил корреспонденту радиостанции Zet на вопрос, отправятся ли польские танки "Леопард" на Украину.

Кумох отметил, что дело находится в стадии рассмотрения, и пояснил, что в настоящее время обсуждается предложение Польши принять участие в поставках "Леопардов" в составе широкой коалиции государств-владельцев этих машин.

"О передаче всех или большого количества "Леопардов" речи нет, это дезинформация, мы имеем в виду только символическую поддержку и участие в коалиции нескольких государств", – ответил он, подчеркнув, что речь идет о нескольких или десятке этих танков.

Кумох подчеркнул, что по данному вопросу продолжаются консультации, и одновременно сообщил, что 9 января днем в Бюро национальной безопасности состоится встреча президента с премьер-министром, главой Министерства обороны, а также представителями силовых ведомств и армии относительно ситуации за восточной границей. "Сначала нужно выяснить, что именно намерены делать наши западные союзники", – сказал он.

"Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен "Леопардов" – абсурдно. Это создание альтернативной реальности. Украина заинтересована в том, чтобы группа стран Запада передала им некоторое ограниченное количество танков такого типа", – сказал он.

Министр также признал, что Польша могла бы быть частью такой коалиции, однако сама она не будет ничего делать в одиночку, потому что она никак не смогла бы изменить ход военного конфликта, предоставив несколько или несколько десятков танков.

Я. Кумох также считает, что передача Германией Украине "Патриотов" является заслугой Польши. "При мне президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за то, что мы вывели проблему „Патриотов” на международный уровень", – сказал он.

"Польша задала странам НАТО очень четкий вопрос: почему бы не передать Украине „Патриоты”? И в различных аналитических центрах США эту мысль подхватили. США приняли такое решение, и судя по всему, Берлин сейчас последует их примеру", – сказал он.

Кумох также признал, что визит президента Дуды в Берлин не имел большого значения для решения вопроса "Патриотов". "В Берлине обсуждалось много тем, хотя, конечно, этот вопрос был затронут. Президент сказал, что если не удастся отправить их на Украину, то пусть они стоят в Польше", – сказал он.

Глава Бюро внутренней безопасности Яцек Севера (Jacek Siewiera) заявил в 9 января утром, что президент Анджей Дуда назначил в этот день во второй половине дня совещание с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого и министров для обсуждения актуальной ситуации с безопасностью и политики союзников, связанной с вооруженным конфликтом на Украине.

В минувшую пятницу, 6 января, американская газета Wall Street Journal сообщила, что польское правительство рассматривает просьбу Украины отправить ей свои танки "Leopard-2". Издание сослалось на главу Польского института международных дел (PISM) Славомира Дембского (Sławomir Dębski). Как пишет газета, у Польши есть более 240 немецких танков Leopard-2 различных версий, при этом они гораздо лучше бронированы и защищены от противотанковых снарядов, чем машины, подаренные ранее США, Германией или Францией.

В субботу, 7 января, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "мы на данный момент не намерены передавать наши танки".

В воскресенье, 8 января, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью телеканалу ARD на вопрос о возможных поставках танков "Леопард" Украине ответил, что "конечно же, это не исключено". После недавнего обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder зазвучали призывы направить на Украину также танки Leopard.

В четверг, 5 января, Германия и США впервые объявили, что передадут Украине боевые машины пехоты Marder i Bradley, что позволит существенно усилить украинские сухопутные войска. Германия заявила о своем решении после того, как в течение нескольких месяцев отказывалась передавать эти машины. До этого Германия также блокировала передачу Украине танков Leopard 2A4 Испанией.

21 декабря во время визита президента Украины в Вашингтон США объявили о передаче Украине комплекса Patriot.