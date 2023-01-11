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ТАСС

На территории ЦВО в 2023 году откроют еще 13 центров "Авангард" для юнармейцев

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Флаг движения Юнармия на борту гвардейского ракетного крейсера Москва. Архивное фото
Флаг движения Юнармия на борту гвардейского ракетного крейсера Москва. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

В ходе обучения школьники получат знания и навыки по строевой, физической, огневой, медицинской, тактико-специальной подготовке и другом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Новые учебно-методические центры "Авангард" появятся в шести субъектах дислокации Центрального военного округа (ЦВО) в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе округа во вторник.

"Учебно-методические центры откроют свои двери в Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, в Новочебоксарске Чувашской Республики, Новокузнецке Кемеровской области, Димитровграде Ульяновской области, а также в Новосибирской области. Курсантами центра станут участники юнармейского движения, члены региональных военно-патриотических клубов", - говорится в сообщении с уточнением, что всего в этих регионах планируется создать 13 центров.

В ходе обучения школьники получат необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, медицинской, тактико-специальной подготовке, РХБ защите, изучат историю вооруженных сил, встретятся с военнослужащими ЦВО, Героями России, участниками локальных конфликтов.

Кроме этого, в 2023 году планируется провести свыше 740 сборов по основам военной службы и свыше 230 военно-патриотических смен, что на 20% превышает показатель прошлого года. Также планируется увеличить охват обучаемых в течения календарного периода до 160 тыс. школьников.

Всего в ЦВО функционирует 41 центр "Авангард". ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге. 

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