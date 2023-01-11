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РИА Новости

В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке

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Судно на воздушной подушке типа "Мурена"
Судно на воздушной подушке типа "Мурена".
Источник изображения: © Фото : АО "Хабаровский судостроительный завод"

В России начнут строить модернизированные катера на воздушной подушке "Мурена" в 2023 году

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Хабаровский судостроительный завод планирует начать в этом году строительство десантных катеров на воздушной подушке "Мурена" по модернизированному проекту, сообщил в интервью "Вести. Хабаровск" главный инженер завода Сергей Королев.

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

"Мы защитили инициативную работу, технический проект по созданию десантных катеров на воздушной подушке типа "Мурена". Это абсолютно уникальный проект для нашего завода, до нас его никто никогда не строил, сейчас его модернизируют, и мы рассчитываем в текущем году подписать контракт. <…> Мы надеемся, что уже с этого года мы начнем строить", - сказал Королёв.

На ХСЗ с 1985 по 1992 год были построены 8 "Мурен", которые были переданы погранслужбе. В 2005 году семь из них списали и утилизировали, а последний из восьми построенных для ВМФ СССР десантных катеров на воздушной подушке Д-143 (ПСКР-143, заводской номер 317) находится на консервации в цеху ХСЗ.

Также с 2002 по 2006 годы были построены три катера по экспортному проекту "Мурена-Э" для ВМС Южной Кореи. В сентябре 2018 года было заявлено о планах строительства восьми катеров с 2019 по 2027 годы.

Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена" - серия советских и российских высокоскоростных десантных катеров предназначенных для высадки морского десанта на необорудованное побережье. Относятся к кораблям 4-го ранга. Катера способны осуществить огневую поддержку высадки десанта, или выставить минные заграждения, перевозят самоходную, буксируемую и не самоходную технику.

"Мурена" способна развивать скорость 55 узлов (102 километра в час) и перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 человек десанта. На вооружении корабля стоят две 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-306, два гранатомета АГС-17 "Пламя".

В 2014 году на выставке Euronaval-2014 во Франции был представлен макет катера "Мурена-М", разработанного специально для работы в составе универсальных десантных кораблей типа "Мистраль", заказанных во Франции и не полученных Россией из-за западных санкций.

После отказа Парижа поставить Москве "Мистрали", в 2020 году на керченском судостроительном заводе "Залив" были заложены первые два универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" российского проекта 23900. Как и "Мистрали", УДК проекта 23900 обладают кормовой доковой камерой для десантных катеров.

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Страны
Россия
Франция
Южная Корея
Продукция
АГС-17
Мистраль (Mistral)
Компании
ОСК
Проекты
12061 Мурена
2020-й год
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