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РИА Новости

Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Шойгу: поставки техники для ВС России должны учитывать опыт в Сирии и СВО

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Он напомнил, что президент России поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач, главная из которых - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС РФ и повышения их боевых возможностей.

"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал министр.

Глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

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Сирия
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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3 комментария
№1
11.01.2023 10:24
Капитан  очевидность). Крайне  мудрое  умозаключение)
0
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№2
11.01.2023 10:45
Ускорить запуск в серию рампового Ил-112 для точного десантирования грузов для СВО, в том числе  управляемыми парашютами. ГСМ в первую очередь.
0
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№3
11.01.2023 12:52
Опыт Серии и Грузии учитывать не нужно было.
Пока не наказывать виновных, то ничего делаться не будет.
Все выводы которые сделаны  на Украине были сделаны после Грузии и там провели масштабные реформы и разработали кучу новой техники начиная с беспилотников.
Но пришел новый не очень умный министр и все реформы отмотал назад, а нужную технику не закупал.
0
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