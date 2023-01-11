Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу

Шойгу: поставки техники для ВС России должны учитывать опыт в Сирии и СВО

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Он напомнил, что президент России поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач, главная из которых - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС РФ и повышения их боевых возможностей.

"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал министр.

Глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.