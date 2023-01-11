Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ

До конца октября 2022 года генерал-полковник командовал группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили ТАСС источники, близкие к военному ведомству.

В 2017 году Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. До конца октября 2022 года он также командовал группировкой российских войск "Центр" в специальной военной операции на Украине.

"Генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России", - подтвердил собеседник агентства. В свою очередь другой источник уточнил, что назначение его состоялось в конце 2022 года. Ранее о назначении Лапина сообщил РБК. Официально военное ведомство и другие государственные структуры о назначении Лапина не сообщали.