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ТАСС

Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ

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Командующий Главным штабом Сухопутных войск ВС РФ Александр Лапин
Командующий Главным штабом Сухопутных войск ВС РФ Александр Лапин.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

До конца октября 2022 года генерал-полковник командовал группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили ТАСС источники, близкие к военному ведомству.

В 2017 году Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. До конца октября 2022 года он также командовал группировкой российских войск "Центр" в специальной военной операции на Украине.

"Генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России", - подтвердил собеседник агентства. В свою очередь другой источник уточнил, что назначение его состоялось в конце 2022 года. Ранее о назначении Лапина сообщил РБК. Официально военное ведомство и другие государственные структуры о назначении Лапина не сообщали. 

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1 комментарий
№1
11.01.2023 10:27
это  тот  самый  который  не  смог  организовать  оборону  и противник  практически  без  боя  захватил  огромные  территории, которые  теперь   придется    по  метру  возвращать обильно  поливая  кровью  и теряя  технику?
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