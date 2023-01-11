"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации.

Новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, отметили в "Ростехе". По словам исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова, "в штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты – решетчатые экраны, их производство освоено на предприятии".

Тюков добавил, что все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываются совместно с конструкторами, каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками.

Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, холдинг "Высокоточные комплексы" в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, также выполнены обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М.

"Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год", - добавили в госкорпорации.

По словам Оздоева, оснащение армии современными образцами вооружений, военной и специальной техники – ключевая задача госкорпорации в условиях СВО, в этой связи оборонные предприятия "Ростеха" работают в особом режиме, практически круглосуточно.