Войти
РИА Новости

"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М

516
0
+1
Бойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации.

Новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, отметили в "Ростехе". По словам исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова, "в штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты – решетчатые экраны, их производство освоено на предприятии".

Тюков добавил, что все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываются совместно с конструкторами, каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками.

Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, холдинг "Высокоточные комплексы" в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, также выполнены обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М.

"Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год", - добавили в госкорпорации.

По словам Оздоева, оснащение армии современными образцами вооружений, военной и специальной техники – ключевая задача госкорпорации в условиях СВО, в этой связи оборонные предприятия "Ростеха" работают в особом режиме, практически круглосуточно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БМП-3
БРЭМ-Л
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Курганмашзавод
Похожие новости
11.01.2023
Ростех выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставки и ремонт бронемашин БМП-3 и БТР-МДМ
14.11.2022
На "Курганмашзаводе" Медведеву продемонстрировали БМП-3 и БМД-4М с дополнительной защитой
18.01.2022
Курганмашзавод завершил выполнение двухлетнего контракта на поставку БМП-3 Министерству обороны
17.01.2022
Названы сроки завершения госиспытаний плавающего танка «Спрут-СДМ1»
22.01.2020
Курганмашзавод в полном объеме выполнил гособоронзаказ 2019 года
09.03.2016
Броня России дала трещину
24.12.2015
Александр Клюжев: новая БМП станет многофункциональным цифровым бортом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО