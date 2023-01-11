Шойгу: систему управления и связи ВС РФ усовершенствуют с применением технологий ИИ

Начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны Василий Елистратов ранее сообщил о создании реестра технологий ИИ, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Система управления и связи Вооруженных сил (ВС) России в 2023 году будет совершенствоваться с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании военного ведомства.

"Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - отметил он, говоря о планах ведомства на 2023 год по ряду основных направлений деятельности.

Ранее начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов сообщил о создании реестра технологий ИИ, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу. Кроме того, военное ведомство постоянно проводит апробацию работы технологий искусственного интеллекта на отечественной элементной базе, рассказывал ТАСС начальник группы технического зрения и синтеза данных управления военного ведомства Андрей Полудневич.